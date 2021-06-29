Выяснили секрет самого старого человека на планете

Секер Арслан отметила 119-летие, что сделало ее самым старым человеком в мире. Но ее семья неправильно посчитала, подарив торт к 120-летию / Newsflash

Женщина в Турции утверждает, что в воскресенье, 27 июня, отметила 119-й день рождения. Это делает ее самым старым человеком на Земле.

Секер Арслан отметила дату в окружении семьи в городе Амасья. Согласно ее водительских прав, она родилась 27 июня 1902-го. Но семья неправильно посчитала, подарив торт к 120-летию. Об этом пишет Daily Mail.

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В Арслан шестеро детей и 12 внуков. Ее мать дожила до 110 лет. Дочь Серапе Юексель связывает долгую жизнь матери с тем, что ела натуральные продукты: яйца, масло, мед, сыр и домашние йогурты. Хотя долгожительница страдает болезнью Альцгеймера, в остальном она здорова.

По словам Юексель, мать жалеет только о том, что не имеет правнуков, которых можно добавить в генеалогическое древо. Женщина живет с дочерью, зятем и двумя внуками. Семья испугалась, когда полгода тому заразилась коронавирусом. Однако, несмотря на то, что жили в одном доме, не передали вирус, потому что дочь сделала все возможное, чтобы не заразить мать.

Арслан провела большую часть празднования в молитвах и вспоминая долгую жизнь. Она пережила Первую мировую войну, пандемию испанского гриппа, падение Османской империи, Вторую мировую войну, холодную войну, а теперь коронавирус.

Местные власти хотят отметить ее день рождения публично, чтобы женщина могла претендовать на титул старейшей, обогнав нынешнего рекордсмена, японца Кане Танака. Тот родился на полгода позже - 2 января 1903-го. Самым старым человеком, зафиксировано дольше всех прожившым на Земле, была француженка Жанна Кальман, которая родилась 21 февраля 1875 года, а умерла 4 августа 1997-го, прожив 122 года.