Нашли птиц, которых тысячи лет считали вымершими

Данный вид птиц считался вымершим в течение 36 тысяч лет. Фото: Аcademic.oup.com

На Сейшельских островах заметили птиц, которых несколько тысяч лет считали вымершими. Уникальный вид называется Dryolimnas cuvieri.

"Воскресение" вымерших птиц произошло благодаря явлению итеративной эволюции, когда из одного и того же предка развивается один и тот же вид в разное время. Об этом сообщают в материале Zoological Journal of the Linnean Society.

Этот вид птиц считали вымершим в течение 36 тыс. лет. Исчез из-за того, что в местах его проживания не было хищников, поэтому не нужно было защищаться. Вследствие этого птицы не научились летать и погибли из-за малой подвижности во время стихийных бедствий.

Dryolimnas cuvieri появился на месте своего вымирания - большом атолле (после того, как он снова всплыл на сушу). Такой вывод ученые сделали, найдя там останки птиц.

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"Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара. Каждый раз после прилета на атолл терял способность летать, превращаясь в другой вид. Ископаемые свидетельства указывают на способность этих птиц успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять возможность летать в результате итеративной эволюции", - рассказал доктор Джулиан Хьюм, ведущий научный и сотрудник Музея естественной истории.

У попугаев какапо выдался рекордный сезон размножения. Это может спасти вид от вымирания.