Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 18
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2583
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1809
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1692
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3520
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2394
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 738
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25074
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
20
12
8
10
6
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Показали уникальное явление сияющих волн
Показали уникальное явление сияющих волн
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Видео
Все видео
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1665
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1044
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 13:51

Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ

  Комментировать
Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ
Нашли очевидцев аварии подводной лодки в Баренцевом море. Фото: УНН.

Нашли первых очевидцев аварии подводной лодки в Баренцевом море, которая произошла 1 июля, на глубоководной атомной станции (ГАС). Жертвами стали 14 офицеров ВМФ РФ.

Очевидцами стали рыбаки, которые ловили рыбу на выходе из Кольского залива Баренцева моря, пише УНН.

Имена рыбаков не раскрывают, потому что те ведут нелегальный промысел без разрешения и документов.

"В понедельник около 21:30 (местное время) видели, как на поверхность моря поднялся большая подводная лодка, к которой вскоре подошли военный корабль и 2 буксира. На палубах было много военных, что суетились. Затем подводная лодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы (ЗАТО Александровск), где базируются подводные лодки. Никаких признаков пожара они не наблюдали", - говорится в сообщении.

"Лодка плыла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Если своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", — сказал один из очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет уничтожить украинскую подлодку

1 июля в России произошел пожар на подлодке "Лошарик". Причиной может быть утечка газа.

Погибло 14 моряков. Информацию российские власти засекретили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 57866
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28769
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 12745
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 12375
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 10071
Мир
Крупнейший производитель машин в России остановил производство
Крупнейший производитель машин в России остановил производство Просмотров: 1269
В России засекретили информацию о гибели моряков на подводной лодке
В России засекретили информацию о гибели моряков на подводной лодке Просмотров: 477
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
20
 Просмотров: 6624
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
 1 Просмотров: 2997
Сколько денег тратят на разведку Украина, Россия и страны Запада
Сколько денег тратят на разведку Украина, Россия и страны Запада Просмотров: 180
Больше всего комментируют
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
Голосов: 35
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua