Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ

Нашли очевидцев аварии подводной лодки в Баренцевом море. Фото: УНН.

Нашли первых очевидцев аварии подводной лодки в Баренцевом море, которая произошла 1 июля, на глубоководной атомной станции (ГАС). Жертвами стали 14 офицеров ВМФ РФ.

Очевидцами стали рыбаки, которые ловили рыбу на выходе из Кольского залива Баренцева моря, пише УНН.

Имена рыбаков не раскрывают, потому что те ведут нелегальный промысел без разрешения и документов.

"В понедельник около 21:30 (местное время) видели, как на поверхность моря поднялся большая подводная лодка, к которой вскоре подошли военный корабль и 2 буксира. На палубах было много военных, что суетились. Затем подводная лодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы (ЗАТО Александровск), где базируются подводные лодки. Никаких признаков пожара они не наблюдали", - говорится в сообщении.

"Лодка плыла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Если своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", — сказал один из очевидцев.

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