Нашли обломки пропавшего на Камчатке самолета - никто не выжил

В России на Камчатке, в 4 км от поселка Палана, нашли обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего 6 июля утром.

Судно летело рейсом Петропавловск-Камчатский - Палана, пишет "Интерфакс".

Самолет при заходе на посадку столкнулся со скалой в условиях плохой видимости. На борту Ан-26 находились 22 пассажира, из них двое детей. Также на самолете были шесть членов экипажа.

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По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, самолет, вероятно, потерпел крушение при заходе на посадку в Палане.

"Вероятно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые могут принадлежать самолету - фюзеляж на берегу, другие части самолета в воде в прибрежной зоне. В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и установления окончательного диагноза принадлежности обломков", - отметил губернатор Камчатки.

Автор: Life Shot Первое фото с места аварии Ан-26.

Также появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26. Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил заместитель директора "Камчатского авиационного предприятия".

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет перестал выходить на связь.