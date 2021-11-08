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понедельник, 08 ноября 2021 15:50

Нашли миниатюрную золотую Библию XV века
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Найдена миниатюрная золотая Библия
Фото: BNPS
Найдена миниатюрная золотая Библия
Найдена миниатюрная золотая Библия
Найдена миниатюрная золотая Библия

При помощи металлоискателя пара нашла миниатюрную золотую Библию, которая когда-то принадлежала средневековому аристократу или царю.

Медсестра Баффи Бейли с мужем Яном из британского Ланкастера нашла украшения во время поисков угодий для земледелия недалеко от Йорка. Об этом сообщает ВВС.

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По словам Бейли, 600-летнее украшение длиной 1,5 см может стоить более $135 тыс. Эксперт описал его как "исключительно уникальный" артефакт, который изначально принадлежал кому-то "невероятно богатому". Объект весит всего 5 г и состоит из золота 22 или 24 карата. Считается, что он XV века. На нем выгравированы изображения святых Леонарда и Маргариты. Он мог использоваться для защиты во время беременности и родов.

Его нашли рядом с землей, когда-то принадлежавшей королю Ричарду III. Амулет мог принадлежать его родственнице или родственникам его жены.

В Броварах в конце октября сдали на макулатуру большое количество порезанных Библий. Об этом рассказал владелец предприятия по переработке сырья в Facebook.

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