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суббота, 23 октября 2021 12:44

"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий

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&quot;Побойтесь Бога&quot;: на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
В Броварах на макулатуру сдали Библии. Фото: Facebook

В Броварах сдали на макулатуру большое количество порезанных Библий.

Об этом рассказал владелец предприятия по переработке сырья Леонид Черепейник в Facebook.

"Когда нам сдали по 2500 кг (25000 шт) порножурналов, или у раздельном сборе секс-игрушки, я промолчал, это безобразие. Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божье, мое сердце не выдерживает", - написал мужчина.

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Предприниматель также предложил в пять раз дороже выкупать Библии у людей, которые в будущем планируют сдать их на макулатуру, и призвал "побояться Бога".

Человечеству угрожает новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия. Об этом заявил Папа Римский Франциск.

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