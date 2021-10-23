"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий

В Броварах на макулатуру сдали Библии. Фото: Facebook

В Броварах сдали на макулатуру большое количество порезанных Библий.

Об этом рассказал владелец предприятия по переработке сырья Леонид Черепейник в Facebook.

"Когда нам сдали по 2500 кг (25000 шт) порножурналов, или у раздельном сборе секс-игрушки, я промолчал, это безобразие. Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божье, мое сердце не выдерживает", - написал мужчина.

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Предприниматель также предложил в пять раз дороже выкупать Библии у людей, которые в будущем планируют сдать их на макулатуру, и призвал "побояться Бога".

Человечеству угрожает новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия. Об этом заявил Папа Римский Франциск.