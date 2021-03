NASA провели успешное испытание ракеты для полетов на Луну

Космическое агентство NASA провело успешное испытание ракеты, которая сможет доставлять людей на Луну в рамках миссии "Артемида".

Это произошло через 2 месяца после завершения неудачной первой попытки, сообщили в NASA.

Все 4 ракеты Space Launch System работали одновременно в течение 8 мин. Испытание проходило в центре космических полетов им. Джона Стенниса в штате Миссисипи, США.

Компания Boeing достроила двигатели ракет для миссии. Цель "Артемиды" - вернуть людей на Луну до 2024 года. То есть через 50 лет после первой лунной прогулки.

NASA планирует отправить беспилотник на орбиту Луны в ноябре 2021 года. Американские астронавты должны сойти на лунную поверхность до 2024 года.

Миссия "Артемида" превышает запланированный бюджет на $3 млрд.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here's a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA