NASA отложило полет астронавтов на Луну

Высадка астронавтов на Луну состоится не раньше 2025-го. Фото: Фейсбук/NASA

Американское космическое агентство NASA переносит планы высадки астронавтов на Луне по крайней мере на 2025 год.

"Цель, заявленная при администрации Трампа относительно высадки людей в 2024 году, не была обоснована техническими способностями", – заявил во время телефонной конференции руководитель NASA Билл Нельсон, передает New York Times.

Также на задержку оказал влияние судебный процесс, связанный с правомерностью передачи контракта компании SpaceX на создание месячного посадочного модуля.

"Мы потеряли почти семь месяцев в судебном процессе, и это, очевидно, повлияло на то, что посадка человека (на Луну – ред.) состоится не раньше 2025 года", – отметил руководитель NASA.

Он также отметил, что это разогреет гонку между США и Китаем по высадке и постоянному базированию людей на Луне, поскольку КНР наоборот увеличивает темпы своей лунной программы.

"Однако, как бы то ни было, мы собираемся действовать настолько агрессивно, насколько сможем – безопасным и технически возможным способом – чтобы победить конкурентов в высадке на Луне", - подчеркнул Нельсон.

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В июне Китай успешно запустил в космос трех космонавтов. Космический корабль доставляет экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которую строят на низкой околоземной орбите. В конце декабря прошлого года в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng-8, который организовало Национальное космическое управление КНР. Устройство вывело на орбиту четыре космических аппарата. Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела на орбиту секретный спутник XJY-7, микроспутник ET-SMART-RSS - ETHSAT-6U, созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли и спутник связи.