NASA остановило сотрудничество с компанией Илона Маска: что произошло

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства временно прекратило работу над программой высадки человека на Луне с компанией Илона Маска SpaceX.

Причиной стал судебный иск на агентство от основателя Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, пишет Reuters.

"В обмен на временную остановку работы стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств. Он завершится 1 ноября", - заявили представители NASA.

В прошлом месяце правительство США уже поддержало решение NASA выбрать единственного поставщика лунного модуля, отклонив протест Blue Origin в ходе проведения тендера.

Во время заключения договора NASA сообщило, что текущий бюджет не позволяет выбрать обе компании, ведь конгресс выделил только $850 млн из предполагаемых $3,3 млрд для реализации проекта.

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Безос подал в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании Маска. Агентство заключило договор со SpaceX на $2,9 млрд. Компания Безоса обвиняет NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.

Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт. Получив отказ, он обратился в суд. Заявил, что в агентстве согласовывали стоимость контракта со SpaceX, хотя обсуждений с другими компаниями не было.