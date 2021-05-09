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воскресенье, 09 мая 2021 20:20

NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов через обломки ракеты

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NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов через обломки ракеты
Обломки китайской ракеты упали на Землю. Фото: Reuters

Национальное космическое агентство США NASA обвинило Китай в несоблюдении ответственных стандартов космического мусора из-за падения обломков ракеты "Long March 5B" в Индийский океан.

Об этом говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона.

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"Космические страны должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле при возвращении космических объектов. Китай не соответствует стандартам относительно космического мусора", - говорится в заявлении.

Нельсон подчеркнул, что Китай и все космические страны должны действовать ответственно, обеспечивая безопасность, стабильность и долгосрочную устойчивость космической деятельности.

5 мая Пентагон заявил, что отслеживает большую китайскую ракету Long March 5B, которая вышла из-под контроля и может упасть на Землю в ближайшие выходные.

В ночь на 9 мая, по сообщению китайских государственных СМИ, остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

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