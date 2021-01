Наряд вице-президентки Харрис и кризис Трампа: "Симпсоны" предсказали будущее

Пользователи сети продолжают находить в американском мультсериале "Симпсоны" предсказания будущего. На этот раз мультик напророчил наряд вице-президентки Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена.

В эпизоде ​​2000 Лиза Симпсон стала первой женщиной президентом и надела фиолетовый монохромный образ, заметили пользователи Twitter.

В Овальном кабинете взрослая Лиза сидит за столом в фиолетовом костюме и в жемчужном ожерелье. Харрис заступила на должность вице-президентки именно в таком наряде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 31 год назад мир увидел первую серию "Симпсонов"

"Камала Харрис на самом деле это Лиза Симпсон, и я полностью за нее", - прокомментировал пост пользователь сети.

В этом же эпизоде ​​мульсериалу Лиза сказала: "Мы унаследовали от президента Трампа значительный бюджетный кризис".

"Мы предугадали, что Трамп станет президентом еще в 2000 году, но это было наиболее абсурдной шуткой, которую мы могли тогда придумать", - прокомментировал создатель "Симпсонов" Мэтт Гренинг в издании The Guardian.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I'm all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o