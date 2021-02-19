Нарушителей карантина посадят в тюрьму

Туристам из 20 стран придется две недели провести в карантинном отеле. Фото: Reuters

В Ирландии иностранцев за нарушение карантина будут сажать в тюрьму.

Наказание предусматривается за выход из отеля без разрешения во время изоляции и отказ от проведения ПЦР-теста. Об этом сообщает The Irish Times.

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"Виновным в этих преступлениях грозит штраф в размере 4 тыс. евро или тюремное заключение сроком на один месяц", - сказано в сообщении.

Риск оказаться в тюрьме или быть оштрафованным угрожает туристам-нарушителям из 20 стран - Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств.

Контролировать карантинные гостиницы будут частные охранные фирмы и полиция.

Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля.