Нарушителей карантина посадят в тюрьму

В Ирландии иностранцев за нарушение карантина будут сажать в тюрьму.
Наказание предусматривается за выход из отеля без разрешения во время изоляции и отказ от проведения ПЦР-теста. Об этом сообщает The Irish Times.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали количество открытых стран для украинцев
"Виновным в этих преступлениях грозит штраф в размере 4 тыс. евро или тюремное заключение сроком на один месяц", - сказано в сообщении.
Риск оказаться в тюрьме или быть оштрафованным угрожает туристам-нарушителям из 20 стран - Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств.
Контролировать карантинные гостиницы будут частные охранные фирмы и полиция.
Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля.
Комментарии