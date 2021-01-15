Нарушителей карантина будут принудительно содержать в спецкомплексах

Сейчас продолжаются работы по модернизации помещений для проживания нарушителей. Фото: pixabay.com

Минсоцполитики Германии планирует открыть в Дрездене "государственный комплекс для обязательного размещения" людей, неоднократно нарушавших правила карантина во время пандемии.

Комплекс планируют открыть в переоборудованном приюте для беженцев, который построили 2017 года, пишет немецкое издание Bild.

Продолжаются работы по модернизации помещений для проживания нарушителей. Пока что неизвестно, как именно они будут оборудованы и сколько будет стоить пребывание в комплексе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель предположила, когда вернется нормальная жизнь

В министерстве пояснили, что в заведение будут попадать только те, кто многократно нарушал карантин. Если человека предупредили о штрафе, потом оштрафовали, но он все равно нарушает ограничения, то Департамент здравоохранения должен подать в суд на такого человека, чтобы его направили в дрезденский комплекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму

С 11 января в Германии действует жесткий карантин. Закрыли спортзалы, рестораны, гостиницы и музеи. Ученики перешли на онлайн-обучение. Канцлер ФРГ считает целесообразным усилить существующие ограничительные меры с целью затормозить распространение коронавируса в стране.