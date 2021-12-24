Наркотики прятали в боксерских грушах

Генеральный директор тайской таможни показывает изъятый метамфетамин / Reuters

Власти Таиланда изъяли метамфетамин, стоимостью почти $30 млн, помещенный в боксерские груши, направляющиеся в Австралию

Сотрудники таможни проинспектировали груз после того, как у него появились подозрения в отношении тренировочного оборудования тайского производства, которое не пользуется большим спросом в Австралии. Об этом пишет CNN.

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Более 193 кг наркотиков были спрятаны в 15 различных мешках в боксерских грушах.

"Австралия потребляет около 11 тонн метамфетамина в год. Так что для него есть рынок, и когда поставки нарушаются за границей, в таких странах, как Таиланд - это фантастика", - сказал исполняющий обязанности суперинтенданта австралийских пограничных войск Джоэл Каррутерс.

Золотой треугольник - область на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса, имеет долгую историю как крупный регион по производству наркотиков. Он служил крупным центром производства амфетамина и метамфетамина, используемых азиатскими преступными синдикатами, чьи сети доходили до Японии и Новой Зеландии.

По данным ООН, в последние годы резко выросло производство метамфетамина. Во время пандемии азиатские наркокартели наводнили рынки синтетическими наркотиками на десятки миллиардов долларов, даже когда мировая экономика остановилась.

Мальта стала первой страной Европы, позволившей выращивание и курение каннабиса в пределах личного пользования. Парламент страны принял закон, по которому взрослым гражданам будет позволено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений.