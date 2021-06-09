Наркодилеры устроили погромы в городе, где убили их лидера

Сотрудник полиции перед полицейским участком, который был поврежден в Манаусе. Фото: Reuters

В бразильском городе Манаус полиция застрелила вероятного лидера банды наркодилеров. Это привело к массовым беспорядкам в городе. Приспешники убитого бандита начали нападать на здания и банки, жечь автомобили.

Поэтому в крупнейшем городе штата Амазонас закрыли школы и остановили общественный транспорт, пишет The Guardian.

Кроме того, приостановилась кампания вакцинации против коронавируса. Пункты прививок закрыли, опасаясь нападений.

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Губернатор штата Вильсон Лима попросил ввести в город национальную гвардию.

Сейчас полиция арестовала по меньшей мере 29 человек, причастных к терактам.

Контрабанду 2,8 кг кокаина предупредили оперативники Службы безопасности Украины. Наркотики в Украину переправлял иностранец с одной из стран Латинской Америки. Злоумышленник прибыл в Украину под видом медицинского туриста - якобы для получения стоматологических услуг. Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах при осмотре в Международном аэропорту "Борисполь". Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 млн грн. Наркокурьера задержали.