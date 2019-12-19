Напали на сына бывшего президента

Напали на сына первого президента Грузии. Фото: kavkazplus.com

В Грузии напали на сына первого президента страны Звиада Гамсахурдиа Цотне.

Покушение на Цотнэ Гамсахурдия произошел в центральном районе Тбилиси Вера 19 декабря, передает грузинское МВД.

На мужчину напали в его доме. При каких обстоятельствах это произошло, остается неясным. Удалось ли задержать или установить личности злоумышленников, неизвестно.

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Пострадавшего госпитализировали в Университетскую больницу Тбилиси, где ему провели операцию. Ранили ножом в грудь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа этого года. Он был сотрудником антитеррористического подразделения грузинского МВД и помогал бороться против расширения российского влияния в регионе. Вероятного убийцу задержали в тот же день благодаря свидетелям. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова.