Нападение в училище: 1 человек погиб, 10 получили ранения

Студент с саблей напал на товарищей и учителей. Фото: Yle.

В городе Куопио в Финляндии студент совершил разбойное нападение в помещении профессионального училища.

Погибла женщина. Десять человек получили ранения. Пострадавшие - студенты и сотрудники училища, сообщает портал Yle.

Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний финн, ранее не судимый. У него изъяли сабельное и огнестрельное оружие.

При задержании подозреваемый был серьезно ранен.

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Напомним, в Балтиморе штат Мэриленд в Соединенных Штатах Америки 28 сентября мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, в результате чего пять человек получили ранения.