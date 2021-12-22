Нападение России: Латвия готова предоставить Украине военную помощь

Латвийских военнослужащих в зону конфликта не будут отправлять. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Все страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине в случае вторжения России. Однако латвийских военных в зону конфликта не будут отправлять.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет Sargs.

По его словам, вероятное вторжение напрямую не касается Балтийского региона, но необходимо подготовиться к гибридным атакам России на Латвию.

"Что касается стран Балтии и Европы, то украинцы сейчас защищают наши интересы. Украина имеет право на независимость, право выбирать свое будущее и образ жизни. Насколько это возможно, мы готовы поддержать народ и государство Украина как невоенными средствами и военной помощью. Кроме отправки наших солдат в Украину", - сказал Пабрикс.

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Если Россия решит атаковать Украину, сценарий 2014-го не повторится, поскольку украинская армия гораздо лучше подготовлена, в украинском обществе много патриотов, желающих защитить свою страну, добавил министр.

"Это весьма сложное время для переговоров между НАТО и США с одной стороны и Россией с другой. Что заставляет меня быть осторожным: слушая риторику Путина, возникает вопрос: откажутся ли они тогда от всего, о чем говорили?

Если министр обороны России позволяет себе говорить, что на Донбассе или где-то еще в Украине есть наемники США и, возможно, химическое оружие, то от таких заявлений можно отступить. Мы не собираемся рисковать, но готовы к худшему", - подчеркнул Пабрикс.

Россия за 2 ч. способна отрезать страны Балтии от НАТО. Для совершения такой ​​операции РФ может привлечь мигрантов на белорусско-польской границе, пишет The Times. Кремль может использовать беженцев для захвата Сувалкского коридора. При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и спровоцировать стычки.