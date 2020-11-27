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пятница, 27 ноября 2020 19:22

Нападение на студентов в Польше: полиция объявила в розыск украинца

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  Фото: flickr com mikealaska
Фото: flickr com mikealaska

В деле о нападении украинских студентов в польском Жешуве объявили в розыск гражданина Украины.

Следствие считает, что он может быть причастен к инциденту. Об этом говорится в сообщении полиции Подкарпатского воеводства.

Отмечается, что инцидент произошел около 03:00 на улице Рейтана. Двое граждан Украины 19 и 21 лет получили ножевые ранения и госпитализированы с тяжелыми травмами.

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На данный момент никто не задержан по этому делу. Полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь отношение к событию.

 

Также опубликовали его фото, а людей, которые имеют информацию о его местонахождении, просят обратиться в полицию.

В Жешуве на юге Польши 2 украинских студентов ранили опасным инструментом, вероятно ножом. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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