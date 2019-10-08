Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1926
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1602
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4212
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5922
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3636
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1926
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1530
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5103
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
16
4
8
21
9
&quot;Показал народу России шишку&quot; - Путин на камеру в тайге собирал грибы
"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
Видео
Все видео
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1314
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6183
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1224
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 396
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 09:57

Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия

  Комментировать
Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия
Трамп добавил, что США активно развивают и ядерное вооружение Фото: 5 канал

Штаты разрабатывают новые вооружения, в том числе новейшие подводные лодки и ядерное оружие.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, пишет Укринформ.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Северная Корея назвала ядерные переговоры с США ужасными

Трамп добавил, что США активно развивают и ядерное вооружение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии. "Курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть наших солдат домой ", - написал Трамп в Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 211961
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 82446
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36875
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 18766
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17947
Мир
Главу Пентагона допросят за выделение военной помощи Украине
Главу Пентагона допросят за выделение военной помощи Украине Просмотров: 333
Москва увидела в Украине двойную дискриминацию русского языка
Москва увидела в Украине двойную дискриминацию русского языка Просмотров: 1701
Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве
Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве Просмотров: 441
Трамп хочет вывести войска из Сирии: время вернуть солдат домой
Трамп хочет вывести войска из Сирии: время вернуть солдат домой Просмотров: 198
Штайнмайер объяснил свою формулу
Штайнмайер объяснил свою формулу 2 Просмотров: 4302
Больше всего комментируют
11
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 2035
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua