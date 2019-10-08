Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия

Трамп добавил, что США активно развивают и ядерное вооружение Фото: 5 канал

Штаты разрабатывают новые вооружения, в том числе новейшие подводные лодки и ядерное оружие.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, пишет Укринформ.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил президент.

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Трамп добавил, что США активно развивают и ядерное вооружение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии. "Курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть наших солдат домой ", - написал Трамп в Twitter.