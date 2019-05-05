Над Россией загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево сел горящий самолет. Фото: "Рамблер"

В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский самолет Superjet.

Он выполнял рейс "Москва-Мурманск", сообщает "Цензор.нет".

Пассажирский Superjet-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Самолет подал сигнал после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. С помощью надувных трапов эвакуировали 73 пассажиров и экипаж самолета.

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Позже источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета.

"Пожар потушили", - сказал собеседник агентства.

В США пассажирский Boeing 737 упал в реку. На его борту находились 135 пассажиров и 7 членов экипажа.