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среда, 25 сентября 2019 01:35

"Начинаем расследования". Запустили процедуру импичмента Трампа

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&quot;Начинаем расследования&quot;. Запустили процедуру импичмента Трампа
Демократы инициировали импичмент Трампа. Фото: РБК

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.

"Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает расследование. Я даю распоряжение шести нашим комитетам приступить к проведению собственных расследований под эгидой расследования импичмента", - заявила спикер нижней палаты Конгресса США.

Пелоси указала на действия администрации Трампа, которые, по ее словам, нарушили конституцию. В частности, администрация запретила генеральному инспектору Разведывательного сообщества раскрыть содержание жалобы "обличителя" членам Конгресса. "Это нарушение закона", - отметила Пелоси.

Речь идет о жалобе "обличителя" из числа сотрудников разведки, которые прорабатывают зарубежные коммуникации Белого дома. Он, в частности, сообщил своему руководству, что во время разговора Трампа с другим "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского) президент США якобы совершил недопустимое "предложение". По данным СМИ, это могло касаться давления на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на следующих выборах.

Пелоси напомнила, что на этой неделе Трамп "признал, что просил Президента Украины принять меры, которые могли бы дать ему политическое превосходство". "Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и измены нашей национальной безопасности. Измены принципа целостности наших выборов.

Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте ".

В связи с этим она анонсировала уже на этот четверг слушания с участием чиновников из администрации президента США.

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Уже появилась реакция Трампа на решение демократов. "Они даже не видели стенограмму разговора. Тотальная охота на ведьм!", - написал он в соцсетях.

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
Президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

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