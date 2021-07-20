Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз

В Ставрополье, Россия, задержали начальника местного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Алексея Сафонова.
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, пишет российское РБК.
"Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводят следственные действия", - говорится в издании.
В Ставрополье задержали почти всю верхушку местного управления ГАИ - более 35 сотрудников.
Автоинспекторов обвиняют в организации преступного сообщества, получении взяток. Также депутат опубликовал фотографии роскошного поместья, которое якобы принадлежит Сафонову.
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"Скромное жилье начальника управления ГАИ в Ставропольском крае Алексея Сафонова", - подписал снимки Хинштейн.
На фото видны массивные кованые ворота, отделка с позолотой, мебель из ценных пород дерева, мраморные лестницы.
Задержали помощника народного депутата Украины при получении $5тыс. взятки. Он требовал и получил от волонтера $5,7 тыс. Задержанному готовят подозрение по факту злоупотребления влиянием.
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