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воскресенье, 17 января 2021 16:32

Начались задержания сторонников Навального

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Начались задержания сторонников Навального
Лидера российской оппозиции в аэропорту ждут сторонники и правоохранители. Фото: Reuters

В российском аэропорту "Внуково" правоохранители задержали оппозиционного активиста Дмитрия Безкоровайного.

Причину задержания активисту не уведомили, куда собираются его доставить - тоже. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В международной зоне прилета во Внуково также установили ширму, за которой нельзя увидеть, кто приезжает.

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В этот аэропорт из Германии должен прилететь оппозиционный политик Алексей Навальный, который проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом, известным как "Новичок".

Ожидается, что правоохранительные органы могут задержать оппозиционного политика по обвинению в уклонении от отбывания условного срока.

Прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" для тех, кто будет встречать оппозиционера Алексея Навального в аэропорту "Внуково" 17 января. Там напомнили, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством ответственность".

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17
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