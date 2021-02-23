На железной дороге произошла масштабная авария: фото

В Техасе, США, грузовик столкнулся с поездом, который перевозил топливо.

В результате столкновения произошел мощный взрыв и начался пожар. Об этом сообщает Fox News.

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"Поезд, перевозивший нефть, столкнулся с 18-колесным автомобилем. Машинист поезда, и водитель грузовика выжили в аварии", - говорится в сообщении.

Полиция начала эвакуацию близлежащих домов.

Ночью 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов у станции Шрусбери, неподалеку от Лондона. Погибло 18 человек, еще 33 получили ранения.