На заводе напутали с Covid-вакциной - она показала ложный результат

Половину дозы давали младшей категории участников испытаний, но случайно - просто на заводе неправильно разливали препарат. Фото: pixabay

Компания AstraZeneca, что разрабатывает вакцину от коронавируса в сотрудничестве с Оксфордским университетом, в начале недели сообщила о большей эффективности половины дозы.

Оказалось, что это результат ошибки на производстве, сообщает Bloomberg.

В отчете об исследовании, которое продемонстрировало 90% эффективности половины дозы вакцины, не указали, почему выбрали именно такой объем препарата. Позже партнеры компании раскрыли эту техническую мелочь, что поставило новые вопросы перед производителем одной из самых ожидаемых вакцин.

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Половину дозы давали младшей категории участников испытаний, но случайно - просто на заводе неправильно разливали препарат.

Эта новость вызвала беспокойство в инвестиционных компаний, которые ожидали скорейшую регистрацию вакцины и ее выпуска на рынок. Однако разработчики заявили, что когда обнаружили ошибку, это обсудили с регуляторами, которые и позволили испытания в 2 режимах. Разная эффективность вакцины AstraZeneca является случайностью или, скорее, следствием возрастной разница между участниками испытаний.

"Разрешение, основанное на текущих данных, означает, что людям прививают вакцину, настоящая эффективность которой неизвестна", - написали в сообщении.

Всемирный банк с Министерством здравоохранения готовят проект по закупке вакцин от Covid-19 и оборудования для медучреждений на сумму почти $100 млн. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.