Всемирный банк выделит Украине $100 млн на вакцины от Covid-19

Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти $100 млн. Фото: unsplash

Всемирный банк с Министерством здравоохранения готовят проект по закупке вакцин от Covid-19 и оборудования для медучреждений на сумму почти $100 млн.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает "Интерфакс-Украина".

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти $100 млн. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства пойдут на закупку вакцин от Covid-19, а также диагностическое и лабораторное оборудование для медучреждений", - сказала она.

Шаталова отметила, что за средства ВБ реализовали проект контакт-центра Минздрава по Covid-19, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около $215 млн.

"В Виннице, например, строят новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка закупят оборудование и центр полностью обустроят. На Волыни строят 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области это реконструкция отделений "екстренки", диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования. В Закарпатской области - строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медицинской помощи", - сказала она.

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По словам Шаталовой, во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов. В Ровенской области - реконструкция 38 амбулаторий.

"В целом Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила замминистра.

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