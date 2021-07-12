На заводе люди горели живьем, некоторые прыгали с крыши

 
Ексклюзивы
1/5
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 441
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 4860
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3682
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 234
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 639
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 909
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2484
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1440
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1260
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
3
5
7
3
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Брэнсон успешно слетал в космос
Брэнсон успешно слетал в космос
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Видео
Все видео
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Тапочками по лицу: на популярном курорте в России подрались отдыхающие
Тапочками по лицу: на популярном курорте в России подрались отдыхающие
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 792
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 909
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1332
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 612
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
3 Просмотров: 747
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 12:12

На заводе люди горели живьем, некоторые прыгали с крыши

  Комментировать
На заводе люди горели живьем, некоторые прыгали с крыши
Пламя поднимается утром после пожара на фабрике / Reuters

Минимум 52 человека погибли и 20 получили ранения в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в бангладешском городе Нараянгандже.

Пожар, начавшийся поздно вечером в четверг на первом этаже шестиэтажного здания фабрики, продолжался до вечера пятницы, пока пожарные пытались его контролировать. Об этом пишет The Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры

Причина возгорания неизвестна. Сотрудник полиции сообщил, что для расследования инцидента отправили три полицейские группы. Также последуют судебные иски против виновных в пожаре.

Дым поднимался с верхних этажей здания, некоторые рабочие выпрыгивали наружу. Главный выход из рабочих зон был заблокирован. Три человека погибли, спрыгнув со здания, спасаясь от пожара. И обнаружили 49 обугленных тел. Десятки членов семей погибших протестовали возле завода, требуя справедливости.

На каждый этаж здания можно было подняться только по двум лестницам, на которые многие рабочие не могли попасть, поскольку они были в огне. Некоторые сбежали на крышу с лестницы. Но многие оказались в ловушке, так как двери, ведущие на крышу, были заперты. Пожарные изо всех сил пытались контролировать пожар, но из-за химикатов и легковоспламеняющихся материалов, хранящихся внутри здания, это было сложно.

Завод принадлежит частной фирме Hashem Food and Beverage, входящей в бангладешскую группу Sajeeb Group. Официальные лица обеих компаний не комментируют трагедию.

Эта промышленная авария последовала за чередой инцидентов в стране, печально известной низкими стандартами пожарной безопасности и безопасности строительства. В августе 2016 года более 100 человек заболели в городе Читтагонг в результате вдыхания газа, вытекшего с завода по производству удобрений.

Здания швейной фабрики Rana Plaza обрушилось в столице Дакке в 2013-м, в результате которого более 1 тыс. рабочих погибли и сотни получили ранения. Но стандарты на многих заводах по-прежнему не соответствуют требованиям.

Челябинская область России страдает от масштабных лесных пожаров. Один человек погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На заводе люди горели живьем, некоторые прыгали с крыши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

В штрафбатах выживал каждый второй

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Останки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 124957
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 21654
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 3 Просмотров: 19026
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 8973
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и" Просмотров: 6174
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев
ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев
Нашли захоронение женщины, которая родила в гробу
Нашли захоронение женщины, которая родила в гробу Просмотров: 117
Стало известно, когда достроят российский "Северный поток - 2"
Стало известно, когда достроят российский "Северный поток - 2" Просмотров: 63
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
4
 Просмотров: 297
Россия провела боевые учения в Черном море
Россия провела боевые учения в Черном море Просмотров: 81
Больше всего комментируют
67
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Росія вмерла
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
3
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Голосов: 554
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть