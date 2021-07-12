На заводе люди горели живьем, некоторые прыгали с крыши

Пламя поднимается утром после пожара на фабрике / Reuters

Минимум 52 человека погибли и 20 получили ранения в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в бангладешском городе Нараянгандже.

Пожар, начавшийся поздно вечером в четверг на первом этаже шестиэтажного здания фабрики, продолжался до вечера пятницы, пока пожарные пытались его контролировать. Об этом пишет The Independent.

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Причина возгорания неизвестна. Сотрудник полиции сообщил, что для расследования инцидента отправили три полицейские группы. Также последуют судебные иски против виновных в пожаре.

Дым поднимался с верхних этажей здания, некоторые рабочие выпрыгивали наружу. Главный выход из рабочих зон был заблокирован. Три человека погибли, спрыгнув со здания, спасаясь от пожара. И обнаружили 49 обугленных тел. Десятки членов семей погибших протестовали возле завода, требуя справедливости.

На каждый этаж здания можно было подняться только по двум лестницам, на которые многие рабочие не могли попасть, поскольку они были в огне. Некоторые сбежали на крышу с лестницы. Но многие оказались в ловушке, так как двери, ведущие на крышу, были заперты. Пожарные изо всех сил пытались контролировать пожар, но из-за химикатов и легковоспламеняющихся материалов, хранящихся внутри здания, это было сложно.

Завод принадлежит частной фирме Hashem Food and Beverage, входящей в бангладешскую группу Sajeeb Group. Официальные лица обеих компаний не комментируют трагедию.

Эта промышленная авария последовала за чередой инцидентов в стране, печально известной низкими стандартами пожарной безопасности и безопасности строительства. В августе 2016 года более 100 человек заболели в городе Читтагонг в результате вдыхания газа, вытекшего с завода по производству удобрений.

Здания швейной фабрики Rana Plaza обрушилось в столице Дакке в 2013-м, в результате которого более 1 тыс. рабочих погибли и сотни получили ранения. Но стандарты на многих заводах по-прежнему не соответствуют требованиям.

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