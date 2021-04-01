На заводе испортили 15 млн доз вакцины против Covid-19

На заводе неправильно смешали ингредиенты для создания вакцины. Фото: iz.ru

В штате Мэриленд, США, работники завода в городе Балтиморе, производящего вакцины от коронавируса, случайно испортили 15 млн доз препарата Johnson & Johnson.

Сотрудники неправильно смешали ингредиенты, пишет The New York Times.

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Инцидент произошел еще в феврале. На заводе производят 2 вакцины - AstraZeneca и Johnson & Johnson. Чиновники объяснили ошибку человеческим фактором.

Несколько дней никто не замечал испорченных вакцин, пока они не прошли проверку качества. Вся партия в 15 млн доз сейчас находится на карантине, завод вакцины не покинули.

Из-за путаницы задерживаются поставки правильно смешанных препаратов.

Европейский регулятор лекарственных средств подтвердил, что нет конкретного фактора риска появления тромбов, связанного с Covid-вакциной AstraZeneca.