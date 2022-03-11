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пятница, 11 марта 2022 12:07

Спецтема: Война России против Украины

На заседании ОБСЕ унизили Россию

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В четверг, 10 марта, делегаты стран-участниц покинули заседание Постоянного совета ОБСЕ во время пропагандистского выступления представителя России

Об этом сообщила американская миссия в Twitter.

Автор: twitter.com/usosce
  Дипломаты уходят с заседания Постоянного совета ОБСЕ во время выступления россиян
Дипломаты уходят с заседания Постоянного совета ОБСЕ во время выступления россиян

Демарш был связан с ложью российской стороны по вторжению военных РФ в Украину.

"Вместо того чтобы слушать его ложь, послы-единомышленники вновь оставили сегодняшнее заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Ранее выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова бойкотировалось на заседании Совета ООН по правам человека. Во время его речи делегаты тоже начали массово покидать зал. Это была спланированная акция представителей цивилизованных стран.

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