На ядерном объекте по обогащению урана произошел мощный взрыв

Сотрудники разведки заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему. Фото: Reuters

На иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в электроснабжении, вызванный направленным взрывом. Взрыв нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Для возобновления производства может потребоваться не менее 9 месяцев.

В воскресенье сотрудники разведки заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему, пишет The New York Times. Она питает подземные центрифуги, которые обогащают уран.

Израильские СМИ сообщали, что произошедшее в Натанзе стало результатом израильской кибератаки. Израиль не подтвердил и не опроверг любую ответственность.

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В субботу президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл новые центрифуги в Натанзе. Центрифуги - это устройства, необходимые для производства обогащенного урана, который можно использовать для изготовления реакторного топлива, а также ядерного оружия. Взрыв в Натанзе произошел через неделю после того, как США и Иран приняли участие в переговорах в Вене, направленных на возрождение ядерной сделки 2015 года.