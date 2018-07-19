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четверг, 19 июля 2018 19:25

На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля

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На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Торнадо устроил разгордияж среди фестиваля

В сети выложили видео с музыкального фестиваля Kann Al Loar во французской Бретани. Он проходил под открытым небом и стал местом зарождения мини-торнадо.

Мероприятие проходило в минувшее воскресенье, но видео появилось только сейчас. На нем видно, как воздушный вихрь начинается посреди отдыхающих. Он поднимает легкие вещи, переворачивает палатки. Зонт от солнца переносит на несколько метров. Местные сообщают, что никто не пострадал, передает Daily Sabah.

"Все боялись, дети кричали, это было впечатляюще. Вы никогда не увидите такого во Франции", - говорит автор видео.

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Вблизи села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял над землей подростка. В результате парень упал и травмировался.

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