На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля

В сети выложили видео с музыкального фестиваля Kann Al Loar во французской Бретани. Он проходил под открытым небом и стал местом зарождения мини-торнадо.

Мероприятие проходило в минувшее воскресенье, но видео появилось только сейчас. На нем видно, как воздушный вихрь начинается посреди отдыхающих. Он поднимает легкие вещи, переворачивает палатки. Зонт от солнца переносит на несколько метров. Местные сообщают, что никто не пострадал, передает Daily Sabah.

"Все боялись, дети кричали, это было впечатляюще. Вы никогда не увидите такого во Франции", - говорит автор видео.

What could be the worst thing at an open air festival? This footage from northwestern France shows a sudden mini tornado could be the ultimate festival crasher pic.twitter.com/oQs3P612Dk