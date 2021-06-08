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среда, 09 июня 2021 08:01

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

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На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами
Подводная лодка "Джордж Вашингтон" / Navsource.org

9 июня 1959-го на воду спустили военный корабль США "Джордж Вашингтон". Это первая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Его взяли на вооружение 30 декабря того же года. 20 июля 1960-го лодка успешно испытал две ракеты, которые попали в цели за 2100 км.

С 1960-х подводная лодка патрулировал в рамках доктрины ядерного сдерживания. В 1964-м, через четыре года после первого выхода, встал на дозаправку, пройдя около 190 тыс. км.

9 апреля 1981-го лодка столкнулась при всплытии с японским грузовым судном в Восточно-Китайском море на расстоянии 210 км от японских берегов. Японское судно затонуло в 15 мин. Два японских моряки погибли, 13 спасены. Лодка получила незначительные повреждения рубки.

Событие обострила отношения между США и Японией за месяц до встречи между японским премьером Судзуки Дзэнко и президентом США Рональдом Рейганом. Ни лодка, ни морской американский патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, кружил над их головами, не сделали ничего для спасения японского экипажа.

Сначала ВМС США заявляли, что после столкновения лодка пошла на глубину, а потом истек, но из-за тумана и дождь не обнаружил японского судна. Однако в другом отчете, выпущенном за несколько дней до этого, говорилось, что лодка и самолет обнаружили судно, но не поняли, что ему нужна помощь.

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11 апреля президент Рейган выразил сожаление, предложив компенсацию, и заверил Японию, что им не следует бояться радиоактивного загрязнения. Однако Америка отказалась комментировать, что именно делал их подводная лодка у Японии, так же как и подтвердить наличие на борту ядерного оружия. ВМС США взяли на себя ответственность за произошедшее и наложили дисциплинарные взыскания на командира и офицеров лодки. 31 августа вышел окончательный отчет, что произошло из-за стечения обстоятельств, сопровождавших ошибки членов экипажа лодки.

В 1982-м лодка вернулась на базу в Перл-Харборе с последнего похода с ракетами на борту. В 1983-м, по условиям соглашения с СССР, ракеты выгрузили на базе. За 25-летнюю историю лодка сделал 55 походов в рамках доктрины сдерживания в Атлантическом и Тихом океанах.

Лодку списали 24 января 1985-го. После этого его утилизировали в рамках программы переработки судов и подводных лодок. Окончательный разбор закончился в 1998-м. Рубку отпилили и сейчас она в библиотеке-музее подводных сил США.

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Дата
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