В Москве на приемную ФСБ 19 декабря напали три человека. В перестрелке с охраной двух нападающих убили.
"Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник управления, дежуривший напротив здания приемной", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ
Последний нападающий забаррикадировался в другом здании и продолжил стрельбу. Его ликвидировали.
Российские СМИ сообщают, что еще один силовик находится в тяжелом состоянии. Ему пуля попала в голову.
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Следственный комитет ФСБ квалифицировал стрельбу на Лубянке как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются российскими территориями, которые он планирует вернуть. Об этом он сказал на своей пресс-конференции, ссылаясь на историю СССР и ротации населения, которые проводили Ленин и Сталин.
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