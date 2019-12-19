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четверг, 19 декабря 2019 19:49

На управление ФСБ в Москве напали - есть погибшие

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На управление ФСБ в Москве напали - есть погибшие
На Лубянку напали со стрельбой. Фото: Twitter

В Москве на приемную ФСБ 19 декабря напали три человека. В перестрелке с охраной двух нападающих убили.

"Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник управления, дежуривший напротив здания приемной", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ

Последний нападающий забаррикадировался в другом здании и продолжил стрельбу. Его ликвидировали.

Российские СМИ сообщают, что еще один силовик находится в тяжелом состоянии. Ему пуля попала в голову.

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Следственный комитет ФСБ квалифицировал стрельбу на Лубянке как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются российскими территориями, которые он планирует вернуть. Об этом он сказал на своей пресс-конференции, ссылаясь на историю СССР и ротации населения, которые проводили Ленин и Сталин.

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19
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