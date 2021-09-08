На святой горе Афон вспыхнул масштабный лесной пожар

На Афоне лесные пожары. Фото: Reuters

В Греции на святой горе Афон бушует лесной пожар.

Четыре пожарных самолета и около 40 пожарных были отправлены для тушения, сообщает Ekathimerini.

Распространению огня способствует сильный ветер.

Пожар вспыхнул в лесных массивах вблизи скита или хутора, соединенного с монастырем Агия-Анна, внутри границ монашеской общины.

Место пожара является отдаленным и труднодоступным.

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Более 500 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции с начала августа, опустошив леса и заставив эвакуировать тысячи людей. Самая большая из них, на острове Эвия близ Афин, горела в течение нескольких дней, прежде чем ее локализовали.