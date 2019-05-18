На Шварценеггера напали во время выступления в Африке

На звездного актера Арнольда Шварценеггера напали во время мероприятия Arnold Classic Africa в Южно-Африканской Республике.
Так неизвестный мужчина прыгнул двумя ногами в спину голливудской звезде. От удара Шварценеггер упал, соответствующее видео опубликовали на видеохостинге Dailymotion.
Нападавшего оперативно задержала охрана. Актер не пострадал. Арни сразу поднялся, и уже через несколько минут продолжил общаться со зрителями.
О мотивах нападавшего ничего не известно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный избил прокурора в очереди в магазин
Украинская телеведущая Катя Осадчая присоединилась к флешмобу в День вышиванки и надела блузку с символикой. Пользователи сети не оценили яркий наряд Осадчей. Начали засыпать ведущую негативными комментариями.
Комментарии