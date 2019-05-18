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суббота, 18 мая 2019 19:41

На Шварценеггера напали во время выступления в Африке

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На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Неизвестный напал на Шварценеггера в ЮАР. Фото: Rodinanews

На звездного актера Арнольда Шварценеггера напали во время мероприятия Arnold Classic Africa в Южно-Африканской Республике.

Так неизвестный мужчина прыгнул двумя ногами в спину голливудской звезде. От удара Шварценеггер упал, соответствующее видео опубликовали на видеохостинге Dailymotion.

Нападавшего оперативно задержала охрана. Актер не пострадал. Арни сразу поднялся, и уже через несколько минут продолжил общаться со зрителями.

О мотивах нападавшего ничего не известно.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая присоединилась к флешмобу в День вышиванки и надела блузку с символикой. Пользователи сети не оценили яркий наряд Осадчей. Начали засыпать ведущую негативными комментариями.

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