На Сovid болеют 18 млн людей: где больше всего

В мире диагностировали более 656 тыс. новых случаев Covid-19. больше всего больных обнаружили в США, Индии и Иране.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и Россия, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 71-м месте в мире. Среди стран Европы она на 18-м месте.

В США зафиксировали более 147 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 51 тыс., а в Иране – более 40 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Англия.

Автор: Worldometers Страны, где больше всего свирепствует коронавирус

В США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют РФ, Испания и Британия. Украина-девятая в Европе по количеству летальных исходов.

Всего за время пандемии в мире умерли более 4,4 млн человек. Выздоровели более 191 млн человек, до сих пор болеют почти 18 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты без вакцинации смогут приходить на заседания только при одном условии

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Таким образом будут бороться с распространением коронавируса. С 6 сентября непривитым и людям без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.