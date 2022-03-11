На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса

Репортаж ВВС из Харькова, где каждый день идут бои, и на полях возле города валяются десятки замёрзших трупов российских солдат, которые едят собаки. Очерк о последних военных событиях в Украине. И материал о том, что лидеры Западной Европы отказались рассмотреть ускоренную процедуру приятия Украины в ЕС, не смотря на поддержку этого стран Евросоюза Восточной Европы. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Лидеры стран Западной Европы отклонили призыв Украины об ускорении вступления в ЕС", The Guardian, Великобритания

Президент Франции Эммануэль Макрон привел западноевропейских лидеров к отказу от призывов Владимира Зеленского к ускоренному членству Украины в ЕС, несмотря на поддержку восточных стран-членов.

На саммите в Версале 27 стран ЕС признали "тектонический сдвиг в европейской истории", вызванный вторжением России, и пообещали укрепить свою военную мощь, а также "укрепить связи и углубить партнерство" с Киевом.

Призывы Зеленского, поддержанные Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой и Польшей, об особом процессе членства не убедили Францию, Германию, Испанию и Нидерланды

Но призывы Зеленского, поддержанные Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой и Польшей, об особом процессе членства не убедили Францию, Германию, Испанию и Нидерланды.

Макрон заявил, что хочет "послать сильный сигнал Украине и украинцам" о солидарности, но в то же время не считает возможным "открывать процедуру присоединения к ЕС страны, находящейся в состоянии войны".

Автор: Getty Images Встреча лидеров ЕС в Париже

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил журналистам, что в краткосрочной перспективе в Украины нет перспектив членства.

"Все страны западной Европы, с которыми я согласен, говорят, что вам не следует пытаться ввести ускоренную процедуру присоединения. Важно, что Украина попросила стать членом ЕС. Ускоренной процедуры не существует", - сказал он.

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Правительства западноевропейских стран, выступающие против спешки со статусом кандидата в члены ЕС, обеспокоены широко распространенной коррупцией в Украине, отсутствием стабильности в ее институтах и тяжелым экономическим положением. Опыт в связи с дефицитом демократии в Венгрии и Польше охладил ряд столиц от любого расширения до проведения в стране-кандидате больших реформ.

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что ЕС не готов к расширению, поскольку это решения принимаются на основе единодушия.

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Государства-члены ЕС обратились к Еврокомиссию с просьбой дать оценку заявки Украины на членство, которая может занять до 18 месяцев.

Лидеры ЕС встретились во Франции через несколько часов после того, как переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции зашли в тупик.

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Макрон провел ряд продолжительных разговоров с Путиным до и после того, как глава Кремля начал вторжение.

"Я не вижу дипломатического решения в ближайшие дни… Условия, которые ставит на стол Путин ни для кого неприемлемы", - казал Макрон.

Он назвал российский авиаудар по мариупольскому роддому "постыдным и аморальным актом войны".

Путин начал безумную войну и без разбора обстреливает мирных жителей, бомбардирует и разрушает страну, как это было раньше в Сирии -Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что Путин начал "безумную войну" и "без разбора" обстреливает мирных жителей и "бомбардирует и разрушает страну", как это было раньше в Сирии.

Лидеры ЕС обсудили разные способы укрепления экономических и политических связей с Украиной, включая место для украинского руководства на некоторых встречах ЕС.

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Они также сосредоточились на том, как уменьшить зависимость ЕС от российского газа и нефти. В 2021 году ЕС импортировал 155 млрд кубов газа из России, что составляет 45% импорта газа и около 40% общего потребления газа Евросоюзом.

ЕС ввел беспрецедентные карательные меры в отношении ключевых секторов российской экономики и сотен политиков, чиновников и олигархов.

"Россия осаждает еще один украинский город, вызывая опасения новой гуманитарной катастрофы", The Wall Street Journal, США

Растут опасения, что катастрофа, развернувшаяся в осажденном Мариуполе, где российские войска нанесли удар по роддому и другим объектам гражданской инфраструктуры, может быть признаком грядущих пободных событий в Чернигове.

Этот город подвергался интенсивным бомбардировкам, и в четверг Пентагон заявил, что Чернигов, как и Мариуполь, похоже, изолирован российскими войсками. Зеленский заявил утром в пятницу, что Украина продолжит борьбу за Мариуполь.

С 24 февраля Украину покинули более 2,3 млн беженцев

В течение ночи во многих украинских городах неоднократно звучали сирены воздушной тревоги, поскольку россияне стреляли ракетами по Днепре, Ивано-Франковску и Луцку. Люди продолжают спасаться бегством от российского нападения. По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 2,3 млн беженцев.

В то время как украинские беженцы приветствуются на всем континенте, ЕС воздерживается от быстрого предоставления Киеву членства. Европейские лидеры заявили вечером в четверг, что попросили исполнительный орган ЕС Еврокомиссию рассмотреть заявку Украины, и Евросоюз "еще больше укрепит связи и углубит партнерство, чтобы поддержать Украину на европейском пути".

Автор: Getty Images Разбомбленная многоэтажка в Харькове

Тем временем, неуклюжая российская военная колонна, которая несколько дней стояла на окраине Киева рассеивается и передислоцируется, согласно спутниковым снимкам, сделанным в четверг. Замечено, что часть техники из конвоя перемещена примерно в 32 км от столицы, а артиллерия установлена на огневые позиции. Великобритания предупредила, что Россия может пытаться передислоцировать войска для нападения на Киев.

"Если падет Харьков, падет вся Украина", ВВС, Великобритания

С первых дней вторжения Харьков отбивался от российских бронетанковых атак. С тех пор много раз подвергался ночным авиаударам и артиллерийским обстрелам со стороны России, в результате чего десятки мирных жителей погибли, а сотни ранены. Корреспондент ВВС Квентин Соммервиль и оператор Даррен Конвей провели неделю с украинскими войсками в Харькове.

Первая жертва войны - время. Спросите молодого солдата на фронте, когда произошло нападение, или пожилую женщину на больничной койке, когда ее дом подвергся артиллерийскому обстрелу, и они растерянно посмотрят. Это было 24 часа назад или 48? Дни стали одним целым.

Автор: Getty Images Разбомбленная многоэтажка в Харькове

В Харькове время эластично. Это возле границы с РФ. Еженощные обстрелы российской артиллерии и боевых самолетов не дают покоя.

В застывшем пейзаже на северо-восточной окраине города с протянутыми руками стоит 21-летний лейтенант Евгений Громадский. Рядом траншеи. Мы встретились только сегодня, но я уже знаю, что на прошлой неделе его отец Олег погиб, защищая город, а Громадский - представитель седьмого поколения военных в семье. Планирует восьмое, в свободной Украине.

Автор: ВВС Лейтенант Евгений Громадский на позиции на окраине Харькова

"Диверсионные группы прощупывают наши позиции. У нас прямые танковые бои. Сначала стреляют из минометов, потом танки обстреливают наши позиции", - описывает он бой.

Двигаемся вдоль фронта с позиции на позицию. Внутри бронетранспортера с потолка свисает фуражка российской армии - трофей с первого захвата.

Трупы повсюду, пока мчимся по разбитой грунтовой дороге. На земле валяются части реактивных гранатометов

Трупы повсюду, пока мчимся по разбитой грунтовой дороге. На земле валяются части реактивных гранатометов.

"Иногда они используют такую тактику - поднимают белый флаг над техникой, подходят ближе к нашим позициям. Когда подходим брать в плен, открывают по нам огонь", - говорит он.

Автор: Getty Images Разбомбленная многоэтажка в Харькове

Позицию лейтенанта в последний раз атаковали в понедельник два русских танки и бронемашина.

"Мы хорошо защищены", - говорит он, указывая на кучу противотанковых ракет Javelin. Рядом куча британских противотанковых ракет NLAW.

"Уничтожает даже самые современные танки", - обещает производитель Saab.

Автор: Getty Images Разбомбленная многоэтажка в Харькове

Ужасно холодно. У ног лейтенанта резвятся два щенка. Его обувь - пара белых кроссовок Puma.

"Здесь нужно быть быстрым", - говорит он.

Автор: ВВС Евгений входит в состав разведывательной группы

Украинцы импровизируют в войне. Их правительство критикуют за плохую подготовку, и теперь существует спешка по привлечению людей на фронт. Регулярная армия объединяется с силами теробороны. На сборный пункт на восточной окраине города прибывают автобусы с сотнями недавно экипированных солдат. Как русские воюют, спрашиваю.

"Они дерутся, как глупые животные. Воюют как в 1941 году - у них нет маневренности. Просто идут фронтом. У них много людей, много танков, много машин, а мы воюем за свою землю, буквально защищаем наши семьи. Неважно, как они сражаются, потому что мы сражаемся, как львы. Они не победят", - говорит солдат.

Автор: Getty Images Люди в харьковском метро

Русская армия встретила более решительное сопротивление, чем ожидала, но города продолжают падать. И при всем фронтовом мужестве есть осознание, что их способностей на земле будет недостаточно. Солдат за солдатом говорят, что им нужна противовоздушная оборона, бесполетная зона.

"Если падет Харьков, падет вся Украина", - говорит 36-летний Евгений. Он в составе разведгруппы.

Автор: Getty Images Люди в харьковском метро

Покинули фронт, чтобы вернуться в центр города. Это почти как попасть в другой мир. Непрекращающиеся российские обстрелы привели к тому, что большая часть населения города в 1,5 млн бежала. Немногие районы избежали ущерба. Утром в аптеках, банках, супермаркетах и на заправках еще можно увидеть очереди. Оставшиеся запасаются продуктами. За кулисами идут огромные логистические и гуманитарные усилия, чтобы Харьков выжил.

Путин сказал, что хочет демилитаризовать Украину. Вместо этого создает нейтральную полосу без жизни сквозь раньше населенные города

Путин сказал, что хочет демилитаризовать Украину. Вместо этого создает нейтральную полосу без жизни сквозь раньше населенные города. Равномерный ритм русских ударов идет всю ночь.

Встречаю разведгруппу, которая едет с готовыми к использованию противотанковыми ракетами в кузове машины. Снова направляюсь к окраине города. Иду через линию фронта. Две заправки возле города, разрушенные артиллерийскими обстрелами. На снегу с десяток замерзших трупов россиян. Мужчины лежат, как восковые фигуры, некоторые протягивают руки, их тела застыли на морозе.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, как россияне скинули авиабомбы на роддом и детскую больницу в Мариуполе. В городе убили около 1300 мирных жителей. Российские войска не дают гуманитарных коридоров, чтобы вывести мирных жителей из окруженных украинских городов. Президент Зеленский вновь просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить эти военные преступления и геноцид. На фоне этого в Турции проходят переговоры глав МИД Украины и России.