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понедельник, 14 декабря 2020 02:26

На рынке произошел взрыв, ранены 15 человек

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На рынке произошел взрыв, ранены 15 человек
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение. Фото из открытых из открытых з відкритих из открытой з відкритою по открытым за відкритими источников

В городе Равалпинди провинции Пенджаб на востоке Пакистана на рынке прогремел взрыв, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Самодельное взрывное устройство взорвалось на рынке, расположенном недалеко от местности Гандж Манди. По предварительным итогам расследования, неустановленные лица установили бомбу в овощную тележку, а потом исчезли. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Xinhua.

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Спасательные бригады, полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в ближайшую больницу. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

В пакистанском города Равалпинди произошел взрыв у полицейского участка. Пострадали по меньшей мере 25 человек.

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