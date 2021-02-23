На российском газопроводе произошел взрыв: прекратили транзит газа

В Оренбургской области в России на магистральном газопроводе "Союз" произошел взрыв.
Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.
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"23 февраля в 10:30 поступило сообщение о прорыве магистрального газопровода. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
После взрыва на трубопроводе в Оренбургской области прекратили транзит газа в Казахстан.
"В 8:30 выехала аварийная бригада для определения разрыва газопровода. Персонал отключил участок газопровода и прекратил транзит газа на территорию Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.
На пороховом заводе в Перми, Россия, прогремел мощный взрыв и начался пожар.
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