На российской таможне пылает склад с удобрениями

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В российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складских помещениях таможни. Горит складской комплекс компании "Логистик-терминал". Пожарные говорят, что горят строительные материалы, в частности фанера и каучук. В ангаре высотой 15 метров уже произошло обрушение конструкций.

В этом же терминале общей площадью 12 тысяч квадратов хранятся химические удобрения - в том числе на основе углерода и кальций-нитрата, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. Официально питерское отделение МЧС России заявило о площади пожара в 6 тысяч квадратных м.

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Огонь пытаются потушить более 200 пожарных. На место происшествия направлены полсотни единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

"Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушары работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзор", - сообщают в МЧС РФ.

Спасатели отмечают, что огонь не несет угрозы соседним зданиям - его удалось локализовать. На это потребовалось около 2,5 часов. О пострадавших ничего не известно.

В Архангельской области, Россия, произошел взрыв на территории военной части. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса.