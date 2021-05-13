На реке установили сети, чтобы вылавливать трупы умерших от коронавируса

Десятки тел выбросило на берег главной реки Индии, Гану / Getty Images

Власти Индии установила сети через главную реку страны Ганг после того, как десятки тел, погибших от коронавируса, на днях выбросило на берег. 71 труп нашли в штате Бихар, что вызвало опасения, что вирус свирепствует в сельских районах.

Новость о сети прозвучало после того, как количество погибших в Индии преодолела отметку в 250 тыс. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего

"В реке на границе двух штатов установили сети и увеличили количество патрулей. Местные власти обеспокоена трагедией и ущербом, нанесенным Ганга. Экспертиза показала, что трупы были мертвы в течение 5 дней. Мы посоветовали местным властям проявлять большую бдительность. Советую всем отдавать дань погибшим", - заявил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар.

Вторая разрушительная волна Covid-19 взорвалась в Индии в феврале иризвела сейчас к коллапсу медицинской системы. Больницы, крематории и морги переполнены. Медиков, лекарств, баллонов с кислородом, и дров на сожжение хватает.

Руководители штатов Индии просят у центральной власти вакцины, призывая премьера Нарендру Моди прекратить экспорт доз границу, а также увеличить производство, и срочно получить поставки из-за рубежа.

"Люди будут умирать в третьей и четвертой волнах так же, как сейчас, без дополнительных вакцин", - заявил заместитель главного министра столице Дели Маниш Сисодия.

По данным министерства здравоохранения страны, в Индии с населением 1,366 млрд человек от коронавируса умерли более 258 тыс. человек. Более 23,7 млн заболели. Эксперты говорят, что реальные цифры могут быть в 5-10 раз больше.

В крупных городах страны прямо на улицах горят погребальные костры, а в селах тела сбрасывают в Ганг родственники, не имеющие дров для кремации. Из-за нехватки кроватей, лекарств и кислорода много больниц во второй по численности стране мира вынуждены отказывать множества больных.

По данным ВОЗ, на страну приходится половина новых случаев Covid-19 и 30% смертей в мире. Индийский штамм вируса B.1.617 способствует быстрому распространению болезни. Этот штамм обнаружен уже в нескольких десятках других стран.