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понедельник, 18 января 2021 10:11

На помилование у Трампа осталось два дня

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На помилование у Трампа осталось два дня
Дональд Трамп в последний день своего президентства объявит помилования. Фото: unsplash.com

Президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в последний полный день пребывания на должности во вторник, 20 января. Среди помилованных будут "белые воротнички" и знаменитости, но вряд ли - сам Трамп.

Заседание для составления окончательного списка президент США провел в Белом доме в воскресенье со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Первую часть помилованных Трампом освободили на прошлой неделе, вторую выпустят из заключения во вторник. Сейчас чиновники ожидают, что последняя серия будет единой - если Трамп в последнюю минуту не решит помиловать противоречивых союзников, членов своей семьи или себя. Ожидается, что последняя партия мероприятий по помилованию будет включать шаги, направленные на реформу уголовного правосудия, и более противоречивые - возможно, предоставленные политическим союзникам.

Помилование является одним из нескольких пунктов, которые Трамп должен выполнить до окончания своего президентства через несколько дней. Чиновники Белого дома также все еще имеют подготовленные распоряжения, и президент все еще надеется рассекретить информацию, связанную с российским расследованием до его отставки.

Беспорядки 6 января, приведшие ко второму импичменту Трампа, усложнили его желание помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что делать с оставшейся частью президентской власти до того, как он будет официально вне должности в полдень 20 января.

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Трамп все еще получает несколько потоков рекомендаций о помиловании от тех советников, которые остаются в Белом доме, а также от людей, находящихся вне здания, которые месяцами лоббируют себя или своих клиентов. Союзники считают, что Трамп будет пытаться в последний момент получить выгоду от должности президента.

"Все это операция. Он любит помилования, поскольку они являются односторонними. И он любит проявлять благосклонность к людям, которые, по его мнению, будут ему должны", - заявил один источник, знакомый с этим.

Трамп заявлял, что планирует помиловать людей, которые штурмовали Капитолий - они, мол, не сделали ничего плохого. Другие имена, привлекают внимание, такие как Джулиан Ассанж, в настоящее время тоже не считаются среди людей, которые получают помилование. Также неизвестно, получит помилование бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Среди имен, включенных в список, называют доктора Соломона Мелгена, офтальмолога из Палм-Бич, штат Флорида. Его в 2018-м приговорили к увьзнення на 17 лет за десятками фактов мошенничества в области здравоохранения. Мелген был одним подозреваемых в закрытой в то время делу о коррупции против сенатора-демократа штата Нью-Джерси Боба Менендеса. Хотя его имя удивило некоторых союзников Трампа, учитывая отношение президента к Менендеса, Мелген рассматривается как богатая и влиятельная фигура на юге Флориды. Дело о коррупции против Менендеса и Мельгена было приостановлено Министерством юстиции в январе 2018 года.

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Внутри Белого дома происходили серьезные споры относительно ходатайства о помиловании от имени союзников и адвокатских групп. Поэтому имена могут быть добавлены в список или вычеркнуты в последний момент.

Ранее сообщалось, что в последние дни пребывания в должности Трампа были подвни прошение о помиловании от союзников, лоббистов и других, которые надеются заработать на своей преданности Трампу. По данным СМИ, в воскресенье некоторые из этих людей получали десятки тысяч долларов за лоббирование от имени преступников, надеются на помилование.

Список все еще меняющимся, и это также может измениться. Однако, как ожидается, Трамп покинет Белый дом 20 января и может выдать помиловании к обеду в День инаугурации.

В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков.
Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.
Участникам беспорядков объявили обвинения.

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