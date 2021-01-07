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четверг, 07 января 2021 20:44

Штурм Капитолия: участникам беспорядков объявят обвинения

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Штурм Капитолия: участникам беспорядков объявят обвинения
Во время беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Фото: Reuters

Некоторым участникам беспорядков в Конгрессе США объявят обвинения в четверг, 7 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление в. о. министра юстиции страны Джеффа Розена.

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"Министерство юстиции сделает все возможное, чтобы ответственные за атаку на правительство и верховенство закона ответили по закону. Обвинение некоторым участникам вчерашних беспорядков будут объявлены сегодня", - сказано в заявлении.

6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, во время которого должны быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли как минимум четыре человека.

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Дата
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