Штурм Капитолия: участникам беспорядков объявят обвинения

Во время беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Фото: Reuters

Некоторым участникам беспорядков в Конгрессе США объявят обвинения в четверг, 7 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление в. о. министра юстиции страны Джеффа Розена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео

"Министерство юстиции сделает все возможное, чтобы ответственные за атаку на правительство и верховенство закона ответили по закону. Обвинение некоторым участникам вчерашних беспорядков будут объявлены сегодня", - сказано в заявлении.

6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, во время которого должны быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли как минимум четыре человека.