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четверг, 10 сентября 2020 12:36

На похороны пришел миллион человек

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На похороны пришел миллион человек
Похороны Мао Цзэдуна / Getty Images

9 сентября 1976-го в Пекине на 83-м году жизни умер Мао Цзэдун, основатель КНР и глава Компартии Китая.

Мао родился в 1893-м в Шаошане, в семье богатого помещика. После окончания школы и педагогического училища работал в библиотеке Пекинского университета, где познакомился с марксизмом. В 1921-м стал одним из соучредителей Компартии. Начал формировать собственную идеологию - маоизм. В 1927-м разразилась гражданская война между националистической партией "Гоминьдан" и китайскими коммунистами.

В 1934-м возглавил партизанское движение и организовал поход в провинцию Шаньси, где создал опорный пункт коммунистов. С помощью интриг и репрессий расправился с противниками в партии и фактически ее возглавил. В 1937-1945 годах - перемирие с "Гоминьданом" для совместной войны против японцев.

В 1941-м, в разгар антияпонской борьбы, подавил свободомыслие в коммунистической элите и полностью сконцентрировал власть в своих руках. За два года стал главой политбюро Компартии. Начался культ его личности и новое направление марксизма - "маоизм". Особенности - ориентация на крестьянство, а не на пролетариат, а также значительная часть национализма.

После поражения Японии во II мировой войне китайские коммунисты с помощью СССР за 2,5 года берут под контроль весь континентальный Китай. 1 октября 1949-го Мао провозгласил КНР.

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В 1958-м инициировал Большой скачок. В 1966-м - Культурную революцию. Эти реформы закончились экономическим и социальным провалом. Страну охватил голод, жертвами которого стали до 30 млн человек. В 1966-м состоялся красный террор коммунистов против интеллигенции. Не только известных людей, но и простых граждан грабили, избивали, подвергали пыткам и убивали за их несоответствие представлениям активистов - хунвейбинов. Уничтожили произведения искусства, сожгли миллионы книг, тысячи монастырей, храмов. Когда террор достиг пика, против анархии выступили региональные руководители и армия. Столкновения военных с хунвейбинами, между революционной молодежью, поставили КНР на грань гражданской войны.

С 1970-х изменил курс - на фоне напряженных отношений с СССР, особенно вооруженного конфликта на острове Даманский, внезапно решился на сближение с США. С 1975-го страдает от болезни Паркинсона и не может активно вмешиваться в политику. После двух инфарктов умер. На похороны пришло около миллиона человек. Тело забальзамировали и выставляли на обозрение в мавзолее на год после смерти.

Смерть Мао повлекла в Китае двухлетнюю борьбу за власть на фоне глубокого кризиса. Пришел Дэн Сяопин. Его реформы сделали экономику Китая успешной и капиталистической.

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Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

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