На парковке образовалось большая пропасть

Пропасть на парковке / LaPresse

Большой провал образовался на автостоянке возле больницы в итальянском Неаполе.

Провал земли заставил временно закрыть больницу с больными на Covid-19 из-за отключения электричества. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии нашли мертвой украинку: первые подробности

Операции в больнице не пострадали. Пожарные заявили, что пострадавших и жертв нет. Воронка поглотила несколько машин на пустой парковке.

В местном госпитале заявили, что на рассвете образовалась воронка глубиной 20 м и площадью 2 тыс кв м. Начальник местной пожарной охраны Эннио Акилино, сказал итальянскому каналу SkyTG 24, что провал мог случиться из-за подтекания воды под землей в результате недавних проливных дождей.

Губернатор области заявил, что больница для больных на Covid-19 откроется в течение нескольких дней после восстановления электро- и водоснабжения.