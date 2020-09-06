На параде в поддержку Трампа затонуло несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел на озере Трэвис в американском штате Техас. Затонули минимум четыре катера, пишет The New York Times. Информацию также подтвердили в офисе шерифа округа Тревис, где проходило мероприятие.

О пострадавших не сообщается. Причины происшествия пока не объясняются.

По данным издания, лодочный парад был организован через Facebook. В группе мероприятия в социальной сети указано, что его намеревались посетить 2,6 тыс. Человек. К участию в параде приглашались "лодки всех форм и размеров".

Ранее Трамп похвастался достижением, с которым будет побеждать на выборах, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Главным оппонентом республиканца является Джо Байден от Демократической партии.