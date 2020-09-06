На параде в поддержку Трампа затонуло несколько катеров

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 585
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 495
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 252
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 423
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2952
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 666
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
4
5
9
5
10
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Видео
Все видео
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 396
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 8433
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2520
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 432
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
воскресенье, 06 сентября 2020 04:50

На параде в поддержку Трампа затонуло несколько катеров

  Комментировать
На параде в поддержку Трампа затонуло несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел на озере Трэвис в американском штате Техас. Затонули минимум четыре катера, пишет The New York Times. Информацию также подтвердили в офисе шерифа округа Тревис, где проходило мероприятие.

О пострадавших не сообщается. Причины происшествия пока не объясняются.

По данным издания, лодочный парад был организован через Facebook. В группе мероприятия в социальной сети указано, что его намеревались посетить 2,6 тыс. Человек. К участию в параде приглашались "лодки всех форм и размеров".

Ранее Трамп похвастался достижением, с которым будет побеждать на выборах, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Главным оппонентом республиканца является Джо Байден от Демократической партии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На параде в поддержку Трампа затонуло несколько катеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 84450
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 50996
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 12753
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 10314
&quot;Мы уверенно идем к образовательной катастрофе&quot; - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
 Просмотров: 8433
Мир
Во время молитвы в мечети погибли 17 человек
Во время молитвы в мечети погибли 17 человек Просмотров: 54
Тихановская встретится с премьер-министром Польши
Тихановская встретится с премьер-министром Польши Просмотров: 18
У побережья Шри-Ланки двое суток не могут потушить танкер с нефтью
У побережья Шри-Ланки двое суток не могут потушить танкер с нефтью Просмотров: 36
Оппозиционерку Ковальков силой ночью вывезли из Беларуси
Оппозиционерку Ковальков силой ночью вывезли из Беларуси Просмотров: 414
Развал России назвали необратимым процессом
Развал России назвали необратимым процессом
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 4656
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua