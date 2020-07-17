На открытие "Диснейленда" тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями

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Парк развлечений "Диснейленд" открыли 17 июля 1955-го. В строительство вложили $17 млн. Парк разместили на 65 га бывших апельсиновых садов в калифорнийском Анахайме.

Уолт Дисней родился в Чикаго в 1901-м. Работал художником, но решил открыть свою мультипликационную студию. В 1928-м мультфильм "Пароход Вилли" с Микки Маусом стал национальной сенсацией. Это был первый мультфильм со звуком, и Микки тоже говорил. Публика очень ждала мультфильмы компании. Но "Дисней" переживал постоянные финансовые трудности. Уолт очень много тратил на технические и художественные усовершенствования. Первый полнометражный мультфильм "Белоснежка и семь гномов" создавали 3 года. Он имел большой коммерческий успех.

После "Белоснежки" выходят "Пиноккио", "Дамбо" и "Бэмби". "Фантазия" стала техническим достижением. Туда вошли куски классических музыкальных произведений. Тогда на студии пытаются сочетать нарисованную картинку с игрой живых актеров. Снимают и фильмы.

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В начале 1950-х Уолт начал разрабатывать идею развлекательного парка. Планировал, что тот будет еще и образовательным. В 1954-м начали строительство. В следующем году людям рассылали специальные приглашения на открытие. Однако их начали подделывать. 17 июля тысячи людей с фальшивыми приглашениями попали в "Диснейленд". Он не был рассчитан на такое ​​количество. Быстро закончились еда и напитки. Женщины жаловались, что каблуки застревают в мокром асфальте. Кораблик Марка Твена чуть не перевернулся из-за перегрузки.

Ошибки исправили. Следующий парк построили больше, добавили различные аттракционы. В 1983-м "Диснейленд" открыли в Токио, в 1992-м - в Париже.

Сейчас "Диснейленд" ежегодно посещают 18 млн человек. Тратят там $3 млрд.

Первой студией мультипликатора стал гараж, который он снял у своего дяди и на заемные деньги купил все необходимое для создания мультиков. Партнером Уолта стал его брат Рой. Так они основали "Дисней Бразерз студио".