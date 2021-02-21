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воскресенье, 21 февраля 2021 19:43

На острове произошли ограбления - под подозрением все жители

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На острове произошли ограбления - под подозрением все жители
На острове Капрая ищут виновных в грабежах. Фото: Luca Aless

На итальянском острове Капрая ищут виновных в грабежах. Все жители Капрая являются потенциальными подозреваемыми.

Ограбления происходили в течение последних месяцев. 11 февраля неизвестные проникли в табачную лавку, отключили камеру видеонаблюдения и украли из сейфа € 60 тыс. В ноябре ворвались в дом заместителя мэра Фабио Маццеи и похитили сейф с деньгами и драгоценностями, пишет Corriere della Sera.

Маццеи заявил, что грабители знали, что его не будет на острове. Они хорошо ориентировались в здании. Большинство жителей Капрая дома хранят деньги, потому что единственный банк острова закрылся в прошлом году.

На острове есть 3 полицейских. Все они задействованы в расследовании. У правоохранителей много теорий, но ни одной подсказки.

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"Трое полицейских острова очень хорошие, они делают все, что в их силах. Но им нужно больше инструментов для расследования, иначе это уголовное дело невозможно будет раскрыть", - заявила мэр Капрая Марида Бесси.

На острове проживает 401 человек.

18 февраля 2013 года вооруженные люди в масках на автомобилях с полицейской маркировкой похитили бриллианты на сумму около $ 50 млн в аэропорту бельгийского Брюсселя. Вынесли из самолета Fokker 100, который должен был лететь в Швейцарию. Ограбили без единого выстрела.

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