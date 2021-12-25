Вулкан Кумбре-Вьеха был активен в течение 85 дней. Фото: Twitter

На острове Ла-Пальма официально подтвердили завершение извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сохранявшего активность 85 дней. Об этом заявил советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес в субботу, 25 декабря.

"То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами - извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать", - сказал Перес.

По его словам, прекращение извержения было подтверждено научным комитетом, наблюдавшим за соответствующими признаками - отсутствие лавы, пирокластов, землетрясений, тремора и деформаций.

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Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма - Канарские острова, Испания - начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.